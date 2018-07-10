Гусева призвала усилить ответственность страховых компаний в системе ОМС

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева призвала усилить ответственность страховых компаний в системе ОМС. Согласно опросу ОНФ, 80% респондентов не знают, как называется их страховая компания. Между тем на финансирование 43 компаний из бюджета выделяются немалые средства, отметила она на пленарном заседании Госдумы.

Жалобы на систему здравоохранения всегда на первом уровне подачи заявлений от избирателей. «Мы страховые компании финансируем, у них филиалы в регионах, а об их работе знают только единицы. Если они только посредники между ФОМС и медучреждениями, то зачем они нам», — заявила депутат.