Вексельберг хочет передать «Т Плюс» в СП с «Газпромом»

"Ренова" ожидает от сделки стабильных дивидендов, а через пять-семь лет может продать долю в СП. Но юристы предупреждают, что почти любая схема объединения активов угрожает новой компании санкциями США.

По данным газеты, «Ренова» на этой неделе представила руководству «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) схему слияния энергоактивов. «Ренова» предлагает ГЭХу создать отдельную компанию, в которой структура Вексельберга может получить блокпакет. Свою долю «Ренова» планирует обеспечить внесением активов «Т Плюс», но также предлагает холдингу полностью выкупить этот пакет в 2022-2025 годах. «Ренова» хочет получать понятный дивидендный поток от этой сделки", — говорит источник издания.

Заместитель главы ФАС Виталий Королев признал, что объединение компаний «существенно увеличит» долю присутствия на энергорынке. Нужно рассматривать и рынок тепла. В случае получения ходатайства следует рассчитать рыночные доли, оценить влияние сделки на формирование оптовых цен, говорят в ФАС. В ряде зон свободного перетока (ЗСП) есть риск создания доминирующего положения.

"Ренова" вместе с Вексельбергом 6 апреля попала под жесткие санкции Вашингтона — они запрещают юридическим и физическим лицам США вести бизнес с фигурантами списка, блокируют долларовые расчеты и т. д., напоминает издание. После этого «Ренова» направила в правительство предложения о поддержке своего бизнеса. В том числе в письме перечислялся пакет мер поддержки на энергорынке. Среди них было и предложение по объединению активов «Т Плюс» и ГЭХ.

По мнению руководителя проектов адвокатского бюро «S & K Вертикаль» Алены Бачинской, санкции против «Реновы» и ее владельца «сформулированы довольно широко, поэтому теоретически под запрет может попасть не только прямая продажа акций „Т Плюс“, но и внесение имущества в уставный капитал новой компании, любая иная передача активов „Т Плюс“ или в принципе сделка между „Реновой“ и ГЭХом по созданию новой компании». Есть и риск вторичных санкций для новой компании в случае ее создания. Она может столкнуться с проблемами при заключении и исполнении контрактов с иностранными контрагентами, в том числе при закупке оборудования, говорит адвокат.

Компании уже прорабатывали схемы слияния в 2011 году. Тогда также предполагалось, что контролировать актив будет ГЭХ, а «Ренова» получит блокпакет. Но объединение блокировала ФАС из-за высокой концентрации рынка.