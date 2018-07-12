Центробанк снизил курс евро и повысил доллар

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, 13 июля, снизился на 16,55 копейки — до 72,68 рубля. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте. При этом курс доллара вырос на 10,8 копейки — до 62,2 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг почти на полторы копейки, достигнув отметки в 66,9 рубля.

Между тем цена на нефть в ходе торгов на мировых рынках понемногу идет вверх. В частности, по данным на 13.20 мск, стоимость сентябрьских контрактов на поставку североморской нефти сорта Brent на Интерконтинентальной бирже ICE Futures выросла в цене на 1,74 процента — до 74,72 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали мене чем на процент — до 70,95 доллара за бочку.