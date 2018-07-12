Ещё
Центробанк снизил курс евро и повысил доллар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк снизил курс евро и повысил доллар 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, 13 июля, снизился на 16,55 копейки — до 72,68 рубля. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте. При этом курс доллара вырос на 10,8 копейки — до 62,2 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг почти на полторы копейки, достигнув отметки в 66,9 рубля.
Между тем цена на нефть в ходе торгов на мировых рынках понемногу идет вверх. В частности, по данным на 13.20 мск, стоимость сентябрьских контрактов на поставку североморской нефти сорта Brent на Интерконтинентальной бирже ICE Futures выросла в цене на 1,74 процента — до 74,72 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали мене чем на процент — до 70,95 доллара за бочку.
Российская Газета: последние новости
Часть активов и обязательств банка "Советский" передадут МКБ В Подмосковье открыта горячая линия для дольщиков Urban Group Один из старейших региональных банков лишился лицензии
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС47
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом150
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии136
Путин нашел для Мутко новую работу43
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения24
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение