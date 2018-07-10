Ещё
АСВ хочет взыскать с пяти бывших руководителей Алданзолотобанка почти 492 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АСВ хочет взыскать с пяти бывших руководителей Алданзолотобанка почти 492 млн рублей 

Банки.ру 4 часа назад
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в якутском Алданзолотобанке, 9 июля направило в Арбитражный суд Республики Саха заявление о взыскании с пяти бывших топ-менеджеров банка убытков в общем размере более 491,869 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано во вторник, 10 июля, на сайте агентства.
Как следует из релиза, ответчиками по иску выступают бывшие председатель правления банка Хасан Нургалеев, члены правления Светлана Потапова, Наталья Колмакова и Светлана Богданова, а также член совета директоров, один из совладельцев банка Игорь Сухов.
Как поясняет конкурсный управляющий, в результате проведенной им проверки обстоятельств банкротства Алданзолотобанка было установлено, что бывшими руководителями осуществлялись действия по выдаче кредитов техническим организациям (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими исполнять обязательства), чем банку причинен ущерб. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения бывших руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, подчеркивают в АСВ.
Напомним, лицензия у Алданзолотобанка была отозвана 10 июля 2015 года. Банку были вменены нарушения «антиотмывочного» законодательства, высокорискованная кредитная политика и отсутствие адекватных рискам резервов на возможные потери по ссудам, вовлеченность в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительные транзитные операции в крупных объемах. В конце августа того же года банк был признан банкротом. «Дыру» в балансе Алданзолотобанка ЦБ оценил в 15,5 млн рублей.
Банки.ру: последние новости
Курс доллара и евро на 9 июля Обязательства банка «Советский» перед вкладчиками перейдут к Московскому Кредитному Банку Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск понизился до 62,83 рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог221
Россия установила космический рекорд227
Российского «Охотника» назвали выдумкой66
Тест: Знаете военную технику СССР?
Украина предложила России ядерную сделку42
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение