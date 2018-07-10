АСВ хочет взыскать с пяти бывших руководителей Алданзолотобанка почти 492 млн рублей

Как следует из релиза, ответчиками по иску выступают бывшие председатель правления банка Хасан Нургалеев, члены правления Светлана Потапова , Наталья Колмакова и Светлана Богданова , а также член совета директоров, один из совладельцев банка Игорь Сухов.

Как поясняет конкурсный управляющий, в результате проведенной им проверки обстоятельств банкротства Алданзолотобанка было установлено, что бывшими руководителями осуществлялись действия по выдаче кредитов техническим организациям (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими исполнять обязательства), чем банку причинен ущерб. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения бывших руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, подчеркивают в АСВ.