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Милонов предложил создать гостуроператора
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Милонов предложил Медведеву создать гостуроператора 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву учредить государственного туристического оператора, застрахованного от внезапного банкротства.
"Проверенные и надежные, как казалось, туристические операторы внезапно объявляют о своем банкротстве и неспособности обеспечить взятые на себя обязательства. При этом такие компании, как правило, не в состоянии оперативно вернуть уплаченные деньги, лишая людей заслуженного и честного летнего отдыха. Люди и особенно дети, становятся заложниками различных недобросовестных коммерсантов от туризма", — цитирует письмо Милонова к премьер-министру РФ пресс-служба депутата.
Выходом из такой сложной ситуации, по мнению политика, могло бы стать учреждение государственной туристической компании, имеющей гарантии от внезапного банкротства и прекращения работы.
"Подходящим форматом для такой компании могло бы стать акционерное общество с ключевым 51% государственным присутствием. Более того, помимо организации гарантированного отдыха россиянам, создание государственной туристической компании, работающей в иностранных государствах, стало бы проявлением "умной силы" нашей страны и оказало бы положительное влияние на имидж Российской Федерации за рубежом", — пишет политик.

Ситуация с "Натали Турс"

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
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