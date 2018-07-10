Россиянам стали чаще одобрять кредиты

Российские банки стали чаще одобрять кредиты — год назад отрицательный ответ давался на 60% заявлений, теперь же только на 49%. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро, передает газета «Известия»

Чаще всего причиной для отказа становится плохая история заемщика или его большая кредитная нагрузка. Займы стали дешевле и спрос на них вырос, но финансовые организации борются за качество ссуд, отмечают эксперты. По этой причине объем кредитования увеличивается, а доля просроченной задолженности снижается.

За первые пять месяцев 2018 года россияне подали более 31 млн заявок на получение кредита.

Ранее сообщалось, что задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей. Половину портфеля розничных кредитов составляют ссуды под залог недвижимости или автомобиля. Выданные займы компаниям за пять месяцев выросли только на 5%, до 34,14 трлн рублей, а общий кредитный портфель — на 10%.

С 1 июля вступил в силу закон, согласно которому граждане смогут открывать счета, получать кредиты и делать переводы по своим биометрическим данным. Теперь достаточно будет один раз посетить офис банка и зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации — снять на видео лицо и записать голос.