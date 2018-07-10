Группа «Черкизово» увеличила квартальные продажи индейки в 1,7 раз

Группа «Черкизово» увеличила продажи индейки во II квартале 2018 года на 73% — с 6,1 тыс. до 10,56 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания. При этом средняя цена реализации этой продукции снизилась на 13% — с 154,5 руб. за кг во II квартале прошлого до 134,36 руб. за кг в этом году.

«Совместное предприятие «Тамбовская индейка» увеличило объем производства продукции как по сравнению с предыдущим кварталом, так и по сравнению со II кварталом 2017 г. Возросшая доля брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью оказала положительное влияние на среднюю цену реализации, которая увеличилась на 16% по сравнению с предыдущим кварталом, однако была на 13% ниже аналогичного показателя во 2-м квартале 2017 г.», — говорится в сообщении компании.