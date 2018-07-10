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Вексельберг стал единственным владельцем «Реновы»
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Вексельберг стал единственным владельцем «Реновы» 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Виктор Вексельберг стал единственным бенефициаром российских холдинговых компаний группы "Ренова", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Группа владеет энергетическими компаниями, крупнейшими аэропортами в регионах.
Представитель "Реновы" Андрей Шторх подтвердил "Интерфаксу", что изменения в структуре владения российских холдинговых структур группы произошли в рамках объявленной сделки по обмену активами между Вексельбергом и его партнерами.
До сих пор структура собственности ООО "Ренова Актив" и ООО "Ренова-Холдинг Рус", которым принадлежат российские активы "Реновы", была одинаковой. По 90% в обеих компаниях владело ООО "Ренова" Вексельберга, по 5% — Stratmoor Investments Limited Владимира Кремера и ООО "Клок" Евгения Ольховика.
В начале июля, согласно "СПАРКу", компания Вексельберга стала владельцем 99,99% в "Ренова Активе" и "Ренова-Холдинг Рус". У ООО "Клок" остается по 0,01% в обеих компаниях, но это формальное владение: российское законодательство запрещает 100%-ной "дочке" (а ООО "Ренова" полностью принадлежит Вексельбергу) быть единственным учредителем какой-либо компании.
В начале апреля Вексельберг попал под санкции США. Спустя полтора месяца было объявлено, что бизнесмен произвел обмен активами с младшими партнерами по "Ренове", чтобы вывести из-под санкционных рисков швейцарские компании группы.
"В связи с введением санкций Минфина США в отношении Вексельберга представители миноритарных акционеров "Реновы" Евгения Ольховика и Владимира Кремера выступили с предложением совершить обмен принадлежащих им долей в некоторых инвестициях в совместные бизнесы группы на долю в швейцарском холдинге "Реновы" — компании Liwet Holding AG", — сообщила ранее компания.
Предложение было принято, в результате эффективная доля Кремера и Ольховика в Liwet выросла до 38,91%, что соответствует косвенной доле в Oerlikon и Schmolz + Bickenbach в 16,26% и 10,07% соответственно. Кроме того, долю в Liwet получила структура, созданная в интересах нескольких топ-менеджеров "Реновы". В рамках мотивационной программы эта компания получила 16,63% Liwet и, соответственно, контроль над 6,876% и 4,243% в швейцарских концернах. Доля "Реновы", попавшей под санкции вместе со своим основателем, в Liwet опустилась ниже контроля и теперь составляет 44,46%.
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