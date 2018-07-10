«Ъ»: «Остров Сахалин» купила Преображенскую базу тралового флота 

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ЗАО «Остров Сахалин» стало владельцем 96,38% акций ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление продавца.
Договор купли-продажи был заключен 5 июля.
Источник «Ъ» в отрасли оценивал, что стоимость ПБТФ составляет примерно $430 млн По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), у ПБТФ есть квоты на вылов 150 тыс. тонн рыбы. По собственным данным, компания управляет десятью судами, судоремонтным комплексом и рыбокомбинатом мощностью более 90 тыс. банок в сутки.