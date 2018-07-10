«Ъ»: «Остров Сахалин» купила Преображенскую базу тралового флота

Договор купли-продажи был заключен 5 июля.

Источник «Ъ» в отрасли оценивал, что стоимость ПБТФ составляет примерно $430 млн По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), у ПБТФ есть квоты на вылов 150 тыс. тонн рыбы. По собственным данным, компания управляет десятью судами, судоремонтным комплексом и рыбокомбинатом мощностью более 90 тыс. банок в сутки.