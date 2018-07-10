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«Ъ»: «Остров Сахалин» купила Преображенскую базу тралового флота
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«Ъ»: «Остров Сахалин» купила Преображенскую базу тралового флота 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ЗАО «Остров Сахалин» стало владельцем 96,38% акций ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление продавца.
Договор купли-продажи был заключен 5 июля.
Источник «Ъ» в отрасли оценивал, что стоимость ПБТФ составляет примерно $430 млн  По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), у ПБТФ есть квоты на вылов 150 тыс. тонн рыбы. По собственным данным, компания управляет десятью судами, судоремонтным комплексом и рыбокомбинатом мощностью более 90 тыс. банок в сутки.
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