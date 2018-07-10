УФАС Карелии оштрафовал компанию на 100 тысяч за спам

Компания рассылала SMS-сообщения без предварительного согласия абонентов. Как сообщили в пресс-службе УФАС Карелии, ООО «Корпорация» привлечено к административной ответственности в связи с нарушением закона о «О рекламе». Компания рассылала SMS-сообщения без предварительного согласия абонентов. По решению УФАС она была оштрафована на 100 тысяч рублей. Как отмечается в сообщении, ранее ООО «Корпорация» уже привлекалась к отвественности за аналогичное нарушение в Псковской области По материалам: ptzgovorit.ru