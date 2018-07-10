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УФАС Карелии оштрафовал компанию на 100 тысяч за спам
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УФАС Карелии оштрафовал компанию на 100 тысяч за спам 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Компания рассылала SMS-сообщения без предварительного согласия абонентов.
Как сообщили в пресс-службе УФАС Карелии, ООО «Корпорация» привлечено к административной ответственности в связи с нарушением закона о «О рекламе».
Компания рассылала SMS-сообщения без предварительного согласия абонентов. По решению УФАС она была оштрафована на 100 тысяч рублей.
Как отмечается в сообщении, ранее ООО «Корпорация» уже привлекалась к отвественности за аналогичное нарушение в Псковской области.
По материалам: ptzgovorit.ru
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