УФАС Карелии оштрафовал компанию на 100 тысяч за спам 

Компания рассылала SMS-сообщения без предварительного согласия абонентов.
Как сообщили в пресс-службе УФАС Карелии, ООО «Корпорация» привлечено к административной ответственности в связи с нарушением закона о «О рекламе».
Компания рассылала SMS-сообщения без предварительного согласия абонентов. По решению УФАС она была оштрафована на 100 тысяч рублей.
Как отмечается в сообщении, ранее ООО «Корпорация» уже привлекалась к отвественности за аналогичное нарушение в Псковской области.
По материалам: ptzgovorit.ru