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Выросли цены на нефть
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Выросли цены на нефть 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
По состоянию мировых бирж на утро вторника, 10 июля, зафиксирован очередной рост цен на нефть.
Как отмечает RT, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,63 процента до 78,56 долларов за баррель. Также выросли фьчерсы на нефть WTI с поставкой в августе. Они увеличились до 74,31 доллара за баррель, то есть на 0,62 процента.
Эксперты отмечают ожидаемое повышение цен на нефть из-за незапланированного сокращения поставок из Венесуэлы и Ливии, а также снижения экспорта из Ирана. Кроме того, пишет Bloomberg, сокращаются коммерческие запасы нефти из Соединенных Штатов.
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