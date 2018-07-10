Выросли цены на нефть

По состоянию мировых бирж на утро вторника, 10 июля, зафиксирован очередной рост цен на нефть.

Как отмечает RT, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,63 процента до 78,56 долларов за баррель. Также выросли фьчерсы на нефть WTI с поставкой в августе. Они увеличились до 74,31 доллара за баррель, то есть на 0,62 процента.