В Краснодаре закроют один из гипермаркетов Castorama

Краснодаре осенью 2018 года закроют гипермаркет Castorama в ТРЦ «Галактика» на улице Стасова, 178, об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на управляющую компанию торгового центра.

Ожидается, что до 30 октября текущего года торговая точка будет работать в обычном режиме, а после начнется подготовка к закрытию гипермаркета.

В головном офисе Castorama в Москве главной причиной закрытия назвали невозможность перестроить работу в соответствии задачами по реорганизации, которая происходит во всей торговой сети международной компании. При этом сообщается, что вопрос об открытии магазина сети в Краснодаре по другому адресу не рассматривается.

ООО «Касторама РУС» зарегистрировано в Москве в 2004 году, уставный капитал компании составляет 7,7 млрд рублей. Головная компания — Kingfisher ( Великобритания ).