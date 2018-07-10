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В Краснодаре закроют один из гипермаркетов Castorama
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В Краснодаре закроют один из гипермаркетов Castorama 

Деловая газета. Юг 5 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодаре осенью 2018 года закроют гипермаркет Castorama в ТРЦ «Галактика» на улице Стасова, 178, об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на управляющую компанию торгового центра.
Ожидается, что до 30 октября текущего года торговая точка будет работать в обычном режиме, а после начнется подготовка к закрытию гипермаркета.
В головном офисе Castorama в Москве главной причиной закрытия назвали невозможность перестроить работу в соответствии задачами по реорганизации, которая происходит во всей торговой сети международной компании. При этом сообщается, что вопрос об открытии магазина сети в Краснодаре по другому адресу не рассматривается.
ООО «Касторама РУС» зарегистрировано в Москве в 2004 году, уставный капитал компании составляет 7,7 млрд рублей. Головная компания — Kingfisher (Великобритания).
В настоящее время в России работает 21 магазин сети.
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