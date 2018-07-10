РСХБ запустил акцию по потребительскому кредитованию «Летние каникулы»

Россельхозбанке стартовала акция «Летние каникулы» по потребительским кредитам без обеспечения. Процентные ставки в рамках акции составляют от 10,5% до 12,75% годовых*. Заявку на получение кредита можно оформить до 30 сентября 2018 года включительно.

РСХБ планомерно совершенствует условия потребительских кредитов: с начала текущего года Банк неоднократно снижал процентные ставки по всей линейке кредитных продуктов, ориентированных на различные категории клиентов. Снижение составило до 5 процентных пунктов.

С более подробной информацией о программах потребительского кредитования можно ознакомиться на официальном сайте Россельхозбанка.

* Процентные ставки зависят от срока кредита и категории клиента, действуют при согласии клиента на страхование жизни, здоровья и потери работы.