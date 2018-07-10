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РСХБ запустил акцию по потребительскому кредитованию «Летние каникулы»
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РСХБ запустил акцию по потребительскому кредитованию «Летние каникулы» 

АиФ — Алтай 6 часов назад
В Россельхозбанке стартовала акция «Летние каникулы» по потребительским кредитам без обеспечения. Процентные ставки в рамках акции составляют от 10,5% до 12,75% годовых*. Заявку на получение кредита можно оформить до 30 сентября 2018 года включительно.
РСХБ планомерно совершенствует условия потребительских кредитов: с начала текущего года Банк неоднократно снижал процентные ставки по всей линейке кредитных продуктов, ориентированных на различные категории клиентов. Снижение составило до 5 процентных пунктов.
С более подробной информацией о программах потребительского кредитования можно ознакомиться на официальном сайте Россельхозбанка.
* Процентные ставки зависят от срока кредита и категории клиента, действуют при согласии клиента на страхование жизни, здоровья и потери работы.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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