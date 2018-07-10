«Газпром» может подать в суд на ФАС из-за тарифа на транспорт газа для независимых

По данным издания, 13 июля у вице-премьера Дмитрия Козака должно состояться совещание по вопросу индексации тарифа на транспорт газа для независимых производителей. Обсуждение обещает быть оживленным, поскольку «Газпром» больше не намерен мириться с тем, что тариф не повышается с 2015 года.

Монополия представила в ФАС обоснование роста тарифа, согласно которому сегмент транспортировки газа независимых производителей для монополии убыточен, и в случае нулевой индексации тарифа и в 2018 году «Газпром» получит 17 миллиардов рублей убытка в год. Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин подтвердил изданию, что «вопрос индексации тарифа на транспорт газа рассматривается», и на этой неделе по этому вопросу будет совещание в правительстве. Представитель Козака оказался от комментариев.

"Газпром" — единственный собственник магистральных газопроводов в РФ , поэтому другие производители газа, в том числе его основные конкуренты — "Новатэк" "Роснефть" — должны платить монополии за транспортировку. Тарифы утверждаются государством, но последний раз повышались в 2015 году (на 2%), притом что в 2014 году индексации тоже не было. По текущим правилам, индексация транспортного тарифа должна происходить с 1 июля вместе с оптовыми ценами на газ, но в последние два года повышаются только оптовые цены. В 2018 году правление ФАС также утвердило рост оптовых цен на 3,4%, но аналогичное повышение транспортного тарифа остается в подвешенном состоянии.

Как отмечает издание, индексация оптовых цен на газ при фиксированных транспортных затратах фактически повышает конкурентоспособность газа независимых производителей и дает им больше возможностей вытеснять «Газпром» из баланса отдельных потребителей или регионов. «Новатэк» и «Роснефть» ожидаемо выступают против повышения тарифа, считая даже нынешний уровень завышенным.

В «Новатэке» газете сказали, что до сих пор не принята методика расчета экономически обоснованного уровня тарифа. «Газпром» не раскрывает все данные, необходимые для такого расчета, а «до принятия методики нет смысла говорить о какой-то индексации». В компании считают, что текущий тариф выше экономически обоснованного более чем на 20%. В «Роснефти» согласились, что «для повышения тарифа нет экономических предпосылок». В компании, напротив, считают оправданным его снижение. В «Новатэке» добавили, что тарифы на хранение газа (хранилища принадлежат «Газпрому») не регулируются, а «Газпром» ежегодно их повышает.