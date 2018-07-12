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Оборот торговли России с Китаем в январе-мае вырос на 31,4%
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Оборот торговли России с Китаем в январе-мае вырос на 31,4% 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Оборот внешней торговли между Россией и Китаем в январе-мае 2018 года увеличился на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 40,831 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт России в Китай составил 21,214 миллиарда долларов (рост в 1,4 раза), импорт РФ из Китая — 19,618 миллиарда долларов (рост на 20,9%).
Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 15% с 14,1% годом ранее.
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