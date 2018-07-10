Потеснили доллар! Россия увеличивает запасы юаня, а российско-китайская торговля стала средством в борьбе с долларом

Россия непрерывно принимает меры, направленные на то, чтобы «порвать» с долларом. Вместе с этим с большой скоростью происходит увеличение опоры на юань. Согласно последнему сообщению от Центрального банка РФ от 2 июля, в активах иностранной валюты и золота ЦБ РФ, доля юаня возросла практически в два раза. Эта сумма примерно равна количеству канадского доллара в активах, а если сложить вместе общее число юаня и золота, то это составит пятую часть всех резервных активов ЦБ РФ.

Место доллара освобождается! Россия стала больше поддерживать юань!

Доклад ЦБ РФ показывает, что, начиная с четвертого квартала прошлого года, доля юаня в резервных активах увеличилась с 1% до 2,8%. Этот показатель идет сразу же за канадским долларом, доля которого 3,1%. Более того, во второй половине прошлого года ЦБ России стал активнее закупать юань. Было приобретено 79 миллиардов юаней (примерно 12 миллиардов долларов). Скорость накопления юаня РФ превысила показатели всех других стран, которые проводят аналогичные операции с китайской валютой.

Китайские юани

Ранее, в мае 2018 года, во время своего вступления в новый президентский срок, Путин ясно дал понять, что для укрепления российского экономического суверенитета необходимо «порвать» с зависимостью от доллара. Поэтому Россия не только увеличила «поддержку» юаня, но и сократила объем займов в долларах. По статистике, опубликованной министерством финансов США от 16 июня, в апреле Россия уменьшила объем займов в долларах практически вдвое с 96,1 миллиарда до 48,7 миллиарда. Это стало одним из крупнейших сокращений.

Данные меры — одна из частей в «программе по сокращению». В первые три месяца 2018 года количество долларов в РФ сократилось на 25,3 миллиарда, а за прошедшие шесть месяцев в области продаж место США среди кредиторов России снизилось с 16 до 22. Путин заявил, что сейчас страна будет усложнять структуру золотых и валютных резервов, а данная стратегия будет применяться и в дальнейшем.

Укрепление торгового сотрудничества Китая и России и дедолларизация в РФ После принятия решения об отказе от доллара, появился выбор среди большого количества других иностранных валют, но почему же ЦБ РФ решил опираться на юань? Самая важная причина — усиление российско-китайского сотрудничества. Например, в аграрной сфере появляются новые источники сотрудничества, такие как двусторонняя торговля сельскохозяйственной продукцией. Хорошо иллюстрирует этот процесс торговля соей. Только в марте 2018 года Китай экспортировал в Россию более 150 тысяч тонн данного продукта. Сравнивая с тем же периодом прошлого года, объем увеличился в два раза.

Также, возросла доля импорта из России различных товаров. Приведем в качестве примера нефть. Китай постоянно закупает в РФ сырую нефть. Вероятно, в дальнейшем Китай займет место Европы, как крупнейший покупатель данного продукт. Россия уже 14 месяцев является самым большим поставщиков сырой нефти в КНР.

Стремительно увеличивается общий объем российско-китайской торговли. По предварительным расчетам, в 2018 году рост двустороннего обмена также будет отражен двузначным показателем и, возможно, превысит 100 миллиардов долларов. Это позволит увеличить долю импорта китайских товаров, расчеты за которые производятся в юанях, до 15%. При этом, три года назад данный показатель не достигал и 5%. По данным главного таможенного управления, за четыре месяца этого года объем российско-китайской торговли составил 31,2 миллиарда долларов, рост составил приблизительно 30%.

Стоит обратить внимание на то, что в январе 2018 года Россия отправила в Китай большое количество своей валюты, что четко показывает уверенность РФ в торговых связях с КНР, а также признание обеих денежных единиц в торговом сотрудничестве стран. Остается отметить, что Россия и Китай единогласно встали на путь дедолларизации, а проводимые ими меры также очень последовательны.