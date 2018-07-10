Томская компания обеспечила связью Транснефть и Газпром в условиях арктических морозов

ТОМСК , 10 июля. / ТАСС /. Российский производитель радиоэлектронной аппаратуры, томская научно-производственная фирма «Микран» разработала аппаратуру связи для компаний "Газпром" "Транснефть" , способную работать при сверхнизких температурах, сообщила во вторник ТАСС генеральный директор компании Вера Парамонова.

"На сегодняшний день инфраструктура арктической зоны абсолютно не развита. Компания «Микран» понимает актуальность этой проблемы, и поэтому мы создали оборудование для работы в экстремальных климатических условиях Арктики", — сказала Парамонова.

По ее словам, в 2016 году «Микран» создал опытные образцы аппаратуры связи, а сейчас запустил серийное производство и реализовал первые проекты с компанией ПАО «Транснефть» в арктической зоне вблизи населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе — Ноябрьск и Пурпе. Для этих регионов характерен резким континентальным климатом и сезонными перепадами температур до 80°С.

Она отметила, что «Микран» также поставляет оборудование для проекта ПАО «Газпром» — МГ «Сила Сибири», которое отличает повышенной морозоустойчивостью, обеспечивая холодный старт и устойчивую работу при температуре от -60°С до +55°С.

"В планах у нас реализация дополнительных проектов в интересах различных силовых ведомств, а также продолжение интенсивной работы с компаниями нефтегазового сектора, как например: "Роснефть" , «Газпром трансгаз Томск» и другим компаниям, осваивающим Арктику и арктический шельф", — сообщила глава компании, отметив что по заказу ПАО «ГМК „Норильский Никель“ томская компания создает охранную систему, одним из ключевых требований которых является бесперебойное функционирование в режимах пониженных температур.