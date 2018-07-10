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В Госдуме предлагают ввести упрощённую идентификацию для клиентов страховых компаний
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В Госдуме предлагают ввести упрощённую идентификацию для клиентов страховых компаний 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Упрощённая регистрация клиентов страховых компаний будет способствовать развитию онлайн продаж и повысит востребованность страховых услуг у населения. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы.
Законопроект направлен на упрощение доступа граждан к финансовым услугам на рынке страхования. Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволяет проводить упрощённую идентификацию клиентов кредитным организациям, участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, негосударственным пенсионным фондам и микрофинансовым компаниям. Законопроектом предлагается добавить в этот перечень страховые организации.
Авторы законопроекта, который Госдума рассмотрит в первом чтении на пленарном заседании 10 июля, отмечают, что в силу специфики договоров страхования риски в страховании существенно ниже, чем во многих других секторах финансового рынка.
Упрощённая система идентификация позволит получать информацию о клиентах страховых компаний с использованием единой государственной системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе из информационных систем Пенсионного фонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В Госдуме считают, что возможность упрощённой идентификации будет способствовать развитию онлайн продаж, а значит, страховые услуги станут более востребованными.
В случае несоблюдения установленных требований по упрощённой идентификации страховая компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Кроме того, законопроект возлагает на страховую организацию обязанность информировать Банк России о лицах, которым поручено проведение идентификации.
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