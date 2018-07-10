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ВЭБ вложит 450 млн руб. в производство роботов
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ВЭБ вложит 450 млн руб. в производство роботов 

Вести Экономика 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика» Дочерняя структура Внешэкономбанка «ВЭБ Инновации» инвестирует 450 млн руб. в российского производителя сервисных роботов Promobot. Стороны подписали соответствующее соглашение на площадке международной промышленной выставке «Иннопром-2018».
Полученные средства Promobot планирует направить на развитие производства и модернизацию продуктовой линейки.
Как отметил генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов, инвестиции помогут компании закрепить позиции в столь высококонкурентном сегменте, как робототехника и получить значимую долю на мировом рынке. «Мы планируем и в дальнейшем инвестировать в технологические стартапы с большими перспективами выхода на международный рынок, уже сейчас рассматриваем более десяти проектов в различных отраслях», — сообщил Теплов.
Компания Promobot имеет ряд разработок в области робототехники, в том числе систем распознавания речи и общения. Это позволяет создавать роботов, способных исполнять функции консультантов, экскурсоводов, консьержей, банковских работников.
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