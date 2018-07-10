ВЭБ вложит 450 млн руб. в производство роботов

Москва , 10 июля — «Вести. Экономика» Дочерняя структура Внешэкономбанка «ВЭБ Инновации» инвестирует 450 млн руб. в российского производителя сервисных роботов Promobot. Стороны подписали соответствующее соглашение на площадке международной промышленной выставке «Иннопром-2018».

Полученные средства Promobot планирует направить на развитие производства и модернизацию продуктовой линейки.

Как отметил генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов, инвестиции помогут компании закрепить позиции в столь высококонкурентном сегменте, как робототехника и получить значимую долю на мировом рынке. «Мы планируем и в дальнейшем инвестировать в технологические стартапы с большими перспективами выхода на международный рынок, уже сейчас рассматриваем более десяти проектов в различных отраслях», — сообщил Теплов.

Компания Promobot имеет ряд разработок в области робототехники, в том числе систем распознавания речи и общения. Это позволяет создавать роботов, способных исполнять функции консультантов, экскурсоводов, консьержей, банковских работников.