Восстание викингов. Что будет с ценами на нефть после забастовки в Норвегии

Постоянные переговоры между профсоюзами и работодателями — нормальная практика для Норвегии . Но если стороны не приходят к компромиссу, время от времени это выливается в крупные забастовки, которые, в свою очередь, приводят к остановке добычи на месторождениях. Традиционно камнем преткновения между работодателями и профсоюзами являются заработная плата и пенсионные выплаты. В результате, за последние 15 лет нынешние протесты рабочих будут уже четвертыми по счету.

История вопроса

Первая забастовка работников нефтяной промышленности произошла в Норвегии в 2004 году. После неудачных переговоров 18 июня 2004 года более 200 работников не вышли на работу в ответ на отказ Норвежской ассоциации нефтяной промышленности принять их требования по новому коллективному соглашению. Забастовка продлилась неделю. В результате были остановлены месторождения Снорр и Вигдис, а потери в объемах добычи суммарно составили 55 000 баррелей. При этом особого эффекта на цены нефти не наблюдалось. После ее окончания цены снизились на 1%.

Самая крупная забастовка нефтяников в Норвегии состоялась в 2012 году, в ней приняли участие около 700 рабочих. Причиной послужило отсутствие консенсуса между профсоюзами и работодателями по поводу размера пенсионных выплат. Забастовка продлилась 16 дней. В результате была остановлена добыча нефти и природного газа на месторождениях Осеберг и Гейдрун в Северном море, что привело к общей потере около 240 000 баррелей нефти и 11,9 млн куб м газа. Цены на нефть в тот период выросли примерно на 10% и превысили отметку в $100 за баррель.

Впрочем, значительный рост цен в большей степени был обусловлен политической нестабильностью на Ближнем Востоке и высокими темпами роста спроса на нефть. Норвежские события лишь добавили масла в огонь.

В 2016 году произошла 20-дневная забастовка с участием более 300 рабочих, начавшаяся 21 сентября. Она не оказала сильного влияния на уровни добычи, поскольку в это период и так многие норвежские месторождения были закрыты на техническое обслуживание.

Что ждать от забастовки 2018 года?

Слухи о том, что норвежские буровики выйдут летом бастовать, начали появляться еще в марте 2018 года. Тогда два основных профсоюза и союз работодателей Норвегии начали первый раунд переговоров по вопросам оплаты труда и пенсионных выплат для 250 000 работников частного сектора. Работники буровых платформ, нанятые непосредственно нефтегазовыми компаниями — Equinor (бывшая Statoil) и Royal Dutch Shell , не могли объявить забастовку вплоть до июня 2018 года из-за особых условий, прописанных в коллективных договорах. Данный факт вселял надежду на то, что за это время договоренности будут достигнуты и никакой забастовки не будет вовсе. В итоге стороны к компромиссу не пришли.

Сейчас известно, что забастовка коснется месторождения Кнарр, оператором которого является компания Royal Dutch Shell, его добыча составляет чуть меньше 25 000 барр. /сутки. Этот объем невелик, он составляет около 1,5% от общей добычи нефти и газового конденсата в Норвегии (в мае добыча составила порядка 1,6 млн баррелей в сутки), и какого либо серьезного влияния на рынок оказать не должен.

На нефтяном рынке в целом сейчас царит напряженность: смягчились квоты ОПЕК+ из-за снижения добычи в Венесуэле по внутриполитическим причинам и ожидаемом снижении добычи в Иране из-за санкций США ; в Ливии добыча снизилась до 527 000 баррелей в сутки с максимума в 1,28 млн баррелей в сутки из-за закрытия главных экспортных портов; сократились поставки нефти в Кушинг — главный нефтяной хаб США из Канады на 300 000 баррелей в сутки. В итоге даже небольшое снижение добычи нефти в Северном море — центре формирования цены на мировой нефтяной бенчмарк Brent — оказывает влияние на нефтяные цены.

Многое сейчас будет зависеть от продолжительности забастовки и степени ее охвата — будут ли еще присоединяться рабочие и останавливаться другие платформы. Если все ограничится только одним месторождением, то влияние на рынок и на цены останется на текущем уровне.

В целом забастовки в Норвегии проходят по мирному и цивилизованному пути: длятся относительно недолго и не затрагивают серьезные объемы добычи, что не оказывает значительного влияния на рынки. Ожидать из ряда вон выходящих событий не стоит, например, как в 2002-2003 годах в Венесуэле, когда в ходе почти двухмесячной забастовки с рынка ушло около 3 млн баррелей в сутки, а цена нефти за это время выросла на 20%.

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