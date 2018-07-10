Разочаровавшись в Европе, Россия поворачивается к Китаю

В последние полтора десятка лет путинская Россия часто вела себя как обиженная замужняя женщина. Как только возникали проблемы с важнейшим экономическим партнером Европейским союзом , она угрожала бросить совместное хозяйство и уйти попытать счастья к возлюбленному на стороне.

Если Европа не хочет так, как хотим мы, раздается из Кремля, тогда мы отдадим свою любовь Востоку, читай: Китаю

Но особого воздействия эта угроза не возымела. Слишком уж часто ее озвучивали, но за словами редко следовали дела. Хотя потенциальный возлюбленный вроде и был готов, но дела с ним как-то не складывались.

Ситуация изменилась, лишь когда весной 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым и Запад в связи с этим ввел против нее жесткие экономические санкции. «Все введенные против нашей страны санкции вынудили нас теснее сотрудничать в экономической сфере с азиатскими странами», — сказал год спустя российский премьер Дмитрий Медведев и добавил самодовольно: «Поэтому спасибо государствам, которые ввели санкции. Я говорю это совершенно искренне».

Более тесное сотрудничество нашло свое отражение и в цифрах. Китай потеснил Германию, бывшую до того времени важнейшим торговым партнером России. По данным российской таможни, торговый оборот между Россией и Германией в 2017 году составил около 50 миллиардов долларов (43 миллиарда евро). Это значит, что на Германию приходилось 8,6% российской внешней торговли.

А вот на Китай приходится сейчас 14,9% против 10,5% в 2013 году. Россия импортировала из Китая в 2017 году товаров на 48 миллиардов долларов, то есть вдвое больше чем из Германии.

«Китайские банки долго раздумывают»

Правда, Китаю еще далеко до ЕС, который до сих пор обеспечивает почти 45% российского внешнеторгового оборота. Однако и доля ЕС в последние годы заметно уменьшилась — еще пару лет назад она составляла более 50%.

В сфере кредитования и других форм финансирования многие каналы на Западе для России теперь закрыты. Хотя официальная Москва в своих пропагандистских сообщениях и заявляет о быстрой замене европейских банков китайскими, но эксперты относятся к этому скептически.

Шохин оказался прав. Доля Китая в иностранной задолженности российских компаний в прошлом году составляла всего лишь 6%, в то время как суммарная доля Великобритании Кипра и Германии была на уровни 38%, как свидетельствуют данные российского рейтингового агентства АКРА.

Новые транспортные пути между Берлином и Китаем

Китайская кредитная линия в размере 600 миллиардов рублей (8 миллиардов евро), предоставленная государственному инвестиционному Внешэкономбанку (ВЭБ) в июне 2018, призвана дать новый импульс финансовому сотрудничеству. Этими деньгами должны финансироваться интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе и в китайском инфраструктурном проекте «Шелковый путь», в том числе и участки транспортного пути между Пекином и Берлином. Речь идет в общей сложности о 70 совместных проектах. Москва надеется на общее будущее. Так как Китай не участвует в Транстихоокеанском партнерстве, Кремль рассчитывает на создания некого евразийского партнерства. Россия надеется таким путем заманить к себе как можно больше китайских инвестиций.

Но пока эти инвестиции щедрыми никак не назовешь. Если на ЕС приходится 50% иностранных инвестиций в России, то Китай инвестирует менее 1%, как показывают данные российского Центрального банка . Тем не менее речь при этом идет о более чем 10 миллиардах долларов, в то время как российские компании вложили в Поднебесную максимум десятую часть этой суммы.

Самый крупный поставщик нефти

Но это ничего не меняет в прицельной ориентации Китая на совершенно определенные отрасли российской экономики. И хотя в России не любят слышать, что согласно мнению экспертов страна в перспективе превратится в сырьевой придаток Китая, нельзя отрицать, что Пекин интересуют, прежде всего, российские полезные ископаемые.

Но России все же удалось не допустить, чтобы китайцы получили контрольные пакеты в российских фирмах. Но и их миноритарное участие дает однозначную картину.

Так китайская нефтяная компания «Синопек» (Sinopec) и фонд Шелкового пути приобрели по 10% акций самого крупного нефтехимического концерна России «Сибур» . И в самом значительном российском проекте по сжиженному газу «Ямал ЛНГ» доля обеих компании составляет в общей сложности 29,9%.

Самые тесные связи у Китая с государственным нефтяным гигантом «Роснефть» . Еще в 2004 году китайцы помогли этому тогда никому не известному концерну встать на ноги, заплатив заранее несколько миллиардов долларов за поставки нефти. В 2013 году последовали контракты сроком 25 лет на общую сумму в 270 миллиардов долларов, в результате чего поставки нефти в Китай удвоились. Таким образом, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, потеснив Саудовскую Аравию . 23% российского экспорта нефти идет в Китай.

Китай платит за газ меньше чем Германия

Однако крупнейшим прорывом в двусторонней торговле считается контракт между Китаем и Газпромом о поставке газа. Соответствующий газопровод еще строится, но уже с 2019 года и в течение 30 лет в Китай ежегодно пойдет объем в 38 миллиардов кубических метров газа. И хотя это явно меньше, чем в Германию (53 миллиарда кубических метров), но значительно больше, чем в Турцию , второго по значимости клиента Газпрома.

Газпром вел переговоры с Пекином более десяти лет без какого-либо успеха. Китай держал Россию в состоянии неопределенности, а затем воспользовался моментом, когда России попала в изоляцию, и продиктовал свои условия договора — так считают наблюдатели. Но по другой версии событий, Поднебесная поддержала Россию политически в исторически трудный для нее момент.

Факт то, что Китай платит Газпрому значительно меньше, чем Западная Европа. Но несмотря на это, договор стал для газового гиганта освобождением от односторонней зависимости от Европы.

Недоверие и ментальные различия

Тем не менее отношения между обеими странами остаются амбивалентными, о любви и страсти речи нет. Вспыхнувшая было эйфория российского правительства по поводу того, что китайские технологии и соответствующее оборудование смогут заменить санкционные западные, со времен улетучилась.

Российские бизнесмены смотрели на все с самого начала более реалистично. «Никто из нас в Китае не разочаровался, потому что мы не были им очарованы», — сказал Владимир Евтушенков , шеф огромного смешанного концерна «АФК Система» в беседе с «Вельт». Далее он добавил, что да, необходимо развивать сотрудничество с Китаем, но «все серьезные люди знают, с какими трудностями и ментальными различиями приходится иметь дело при работе с Китаем».

Обе стороны просто друг другу не доверяют. У российского населения существует страх, что Китай постепенно возьмет под свой контроль российские земли на Дальнем Востоке. А китайские бизнесмены ведут себя сдержанно из страха перед коррупцией и отсутствием правовых гарантий в России. Кроме того, как написала недавно российская экономическая газета «РБК», у китайских компаний нет технологий и связей, необходимых для работы в России.