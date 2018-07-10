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«Газпром» и «Акрон» направляют в Боливию комиссии
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«Газпром» и «Акрон» направляют в Боливию комиссии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 10 июл — РИА Новости. Комиссия российских "Газпрома" и "Акрона", являющегося одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, прибудут в Боливию для уточнения деталей подписанных соглашений о сотрудничестве, сообщил в понедельник министр углеводородов Луис Альберто Санчес.
"От «Газпрома» 18 июля прибывает большая команда, чтобы определить последние детали подписанного в Москве соглашения. Это значит, что в ближайшие три-четыре месяца мы будем готовы его утвердить. Также приезжает «Акрон», другая делегация, чтобы завершить то, что мы подписали в Москве", — приводит агентство ABI заявление Санчеса.
Про его словам, «Акрон» планирует организовать предприятие с нефтяной компаний YPFB, которое будет заниматься продажей мочевины в Южной Америке.
В июне в ходе визита президента Эво Моралеса в Москву «Газпром» и Боливия подписали основные условия контракта по разведке и добыче на перспективном нефтегазовом блоке «Витиакуа». Сам Моралес оценил в интервью РИА Новости эту сделку более чем в 1,2 миллиарда долларов.
Российская группа «Акрон» в свою очередь договорилась о строительстве двух заводов по производству удобрений в Боливии, заявил тогда Моралес.
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