«Газпром» и «Акрон» направляют в Боливию комиссии

"От «Газпрома» 18 июля прибывает большая команда, чтобы определить последние детали подписанного в Москве соглашения. Это значит, что в ближайшие три-четыре месяца мы будем готовы его утвердить. Также приезжает «Акрон», другая делегация, чтобы завершить то, что мы подписали в Москве", — приводит агентство ABI заявление Санчеса.

Про его словам, «Акрон» планирует организовать предприятие с нефтяной компаний YPFB, которое будет заниматься продажей мочевины в Южной Америке.

В июне в ходе визита президента Эво Моралеса в Москву «Газпром» и Боливия подписали основные условия контракта по разведке и добыче на перспективном нефтегазовом блоке «Витиакуа». Сам Моралес оценил в интервью РИА Новости эту сделку более чем в 1,2 миллиарда долларов.

Российская группа «Акрон» в свою очередь договорилась о строительстве двух заводов по производству удобрений в Боливии, заявил тогда Моралес.