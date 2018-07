Технологические гиганты обескровили мировой фондовый рынок

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика» Как только интернет-ритейлер Amazon сообщил о покупке компании PillPack, которая занимается интернет-торговлей рецептурными препаратами, капитализация ритейлера возросла на $20 млрд до $825,6 млрдВ то же время то известие привело к падению акций крупнейших аптечных сетей США — Walgreens Boots Alliance, CVS Health и Rite Aid. Акции Walgreens Boots Alliance упали на 9%, CVS Health — на 8%, а Rite Aid — на 11% соответственно. В совокупности три компании потеряли $12,8 млрд Помимо этого капитализаций таких компаний как FedEx Corp. и United Parcel Service, Walmart, Rite-Aid, Cardinal Health рухнули на $8 млрд В конечном итоге рост капитализации Amazon быд компенсирован падением акций других компаний.

Этот, казалось бы, результат с нулевой суммой подчеркивает, как разрушительные технологические компании «высасывают» рыночную капитализацию с из смежных предприятий.

На следующем графике показано влияние так называемых акций FAANMG — Facebook Inc., Apple Inc., Amazon, Netflix Inc., Microsoft Corp. и родительской компании Google Alphabet Inc. (были включены в индекс S&P 500 в ноябре 2017 года), только акции этих шести компаний подтолкнули S&P500 на 2,66% в 2017 году. Остальные 494 акции совокупно сократили индекс на 0,40%. В целом, S&P500 вырос на 2,26%.

Это не просто феномен в США. На следующем графике вы видите динамику изменения капитализации Twitter, Tesla Inc., Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc., Nvidia Corp. и Tencent Holdings Ltd. и FAANMG, чтобы сформировать группу, которую мы называем «The Disruptors». С начала ноября, эта группа подтолкнула индекс MSCI на 1,61%. А вот все стальные компании повлияли на индекс негативно — на 1,07%. В целом MSCI вырос всего на 0,54 процента. Насколько велики эти 12 акций? Они имеют общую рыночную капитализацию в размере более 5 триллионов долларов и приближаются к размеру японского фондового рынка, третьему по величине в мире позади рынков США и Китая. Шесть акций FAANMG составляют чуть менее 4 триллионов долларов США, что больше, чем рынок акций Великобритании, который является пятым по величине в мире. До недавнего времени пять крупнейших по капитализации компаний представляли разные отрасли. Как показывает приведенная ниже диаграмма, до недавнего безумного роста технологического сектора, пять крупнейших по капитализации компаний из одной отрасли никогда не составляли более 9% S&P500. Это изменилось после 2013 года, вероятно, из-за массового распространение мобильных телефонов и улучшения качества мобильного интернета. «The Disruptors» формируют рекордную концентрацию в отрасли, составляющую 15,4% от S&P500.