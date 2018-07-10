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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 73,85 доллара за баррель
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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 73,85 доллара за баррель 

ИА Синьхуа 11 часов назад
Нью-Йорк, 9 июля /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной
бирже зафиксировано повышение фьючерсной цены на легкую сырую нефть
с поставкой в августе, которая выросла на 0,05 доллара и составила
73,85 доллара за баррель при завершении торговой сессии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Россия сократила поставки газа из Узбекистана Замедлились темпы роста экспорта товаров из Китая в США в январе-июне 2018 года Стоимость продукции производства природной питьевой воды в Тибете в минувшем году превысила 1,5 млрд юаней
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