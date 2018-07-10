Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 73,85 доллара за баррель

Нью-Йорк , 9 июля / Синьхуа / — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже зафиксировано повышение фьючерсной цены на легкую сырую нефть с поставкой в августе, которая выросла на 0,05 доллара и составила 73,85 доллара за баррель при завершении торговой сессии. —0—