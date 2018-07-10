Центробанк напомнил о справедливости

ЦБ может запустить процедуру банкротства «Открытие холдинга», если тот не погасит задолженность перед банками группы «Открытие» на 335 млрд руб., заявил в интервью «Интерфаксу» зампред ЦБ Василий Поздышев . Из чего сложилась эта задолженность, он не объяснил; ЦБ на запрос не ответил.

Открытие холдинг » должен банкам группы «Открытие» 161,4 млрд руб. по кредитам и 162 млрд руб. по облигациям, сообщил представитель холдинга. Банк «ФК Открытие» — один из крупнейших держателей бондов холдинга: в прошлом году он реструктурировал 15 выпусков на 249 млрд руб.

ЦБ считает, что «Открытие холдинг» также должен 28 млрд руб. по кредиту, привлеченному в 2015 г. у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на санацию банка «Траст» . Его срок истекает в 2021 г., но, после того как «Траст» вместе с «ФК Открытие» отошел в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), АСВ потребовало вернуть заем досрочно.

Эти 28 млрд руб. лежали на депозите в «Трасте», и, по мнению «Открытие холдинга», деньги должен вернуть банк, а не компания. Холдинг предлагал АСВ взыскать обеспечение по займу — евробонды «Россия-2030» на 28,5 млрд руб. «Траст» депозит списал, ссылаясь на то, что по закону банк должен прекратить обязательства перед прежними собственниками, а холдинг все равно остался должен: АСВ передало права требования по займу в «Рост банк» — холдинг оспаривает это в суде. «Получилось двойное взимание долга, а с учетом залога — тройное», — отмечает холдинг.

Поздышев считает списание средств при сохранении долга законным, «все остальные комментарии холдинга относятся к их собственной оценке, что справедливо, что несправедливо Если мы вторгаемся в область „справедливо или несправедливо“, то нужно отметить, что холдинг должен всем банкам и финансовым компаниям группы „Открытие“, включая „Траст“, не 28 млрд руб., а как минимум в 10 раз больше — около 300 млрд». «И холдинг до сих пор не раскрыл, куда эти деньги руководство направило», — продолжил зампред ЦБ, добавив, что регулятор рассчитывает, что холдинг раскроет объекты инвестиций, куда пошли эти средства, и вернет деньги либо активы.

«Вопрос с нашей задолженностью перед группой «Открытие» мы обсуждаем с представителями группы в рабочем порядке, как и остальные вопросы наших взаимоотношений, — сказал представитель холдинга. — Мы испытываем интерес к разрешению этих вопросов».

Есть два варианта развития событий, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный . Во-первых, контролирующие лица в ходе банкротства могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, например, если будет доказано, что они своими действиями или бездействием довели компанию до банкротства, «однако это небыстрая история». Во-вторых, одновременно с заявлением о банкротстве может быть подано заявление о, например, мошеннических действиях, с помощью которых неустановленная группа лиц якобы похитила имущество, продолжает Тертычный: «Далее, как правило, возбуждается уголовное дело, устанавливаются фигуранты, объявляются в розыск. Но никого, как правило, в России уже нет».

Все это имеет смысл, только если у компании либо контролирующих ее лиц еще есть какие-либо активы, которые находятся в стране, заключает Тертычный, вернуть значимые активы из-за рубежа практически невозможно.