Россия сократила поставки газа из Узбекистана 

Ташкент, 9 июля /Синьхуа/ — В 2017 году "Газпром" уменьшил объемы поставок газа из Узбекистана почти на 10 проц по сравнению с 2016 годом. Об этом стало известно 6 июля в Санкт-Петербурге по итогам встречи заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Алишера Султанова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, сообщили сегодня в пресс-службе узбекской компании.
Так, в 2017 году объем закупки природного газа в Узбекистане составил 5,5 млрд кубометров, против 6,2 млрд кубометров в 2016 г. —0—