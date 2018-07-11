Украинцы обрушили рейтинг «Газпрома»

Украинские пользователи занизили рейтинг российской компании «Газпром» в соцсети Facebook. Об этом сообщает ТСН.

Вечером 10 июля пользователи начали ставить компании оценку «1» с комментариями «Слава Украине» и «Слава Хорватии», и за несколько часов обрушили рейтинг до 1,5 звезд из максимальных пяти. После этого администраторы страницы отключили возможность оценки.

Ранее 10 июля украинцы аналогичным образом устроили массовый набег на страницу ФИФА. Этот флешмоб начался после того, как защитник хорватской сборной Домагой Вида после победы своей команды в 1/4 финала ЧМ-2018 записал видеоролик, где посвятил результат игры киевскому футбольному клубу «Динамо» . Также Вида выкрикнул лозунг «Слава Украине!». За это ФИФА вынесла ему предупреждение.

Через несколько дней в сети появилось еще одно видео, где Домагой Вида кричит «Слава Украине!» и «"Белград" — гори!».