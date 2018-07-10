Продана крупнейшая рыбодобывающая компания Приморья

Родственники губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко продали свои доли в ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ). Соответствующие объявления компания опубликовала на сервере раскрытия корпоративной информации, сообщает KONKURENT.

В частности, 28,05% долей продала Ирина Герасименко (так же зовут жену Кожемяко), 27,4% — Ольга Кравченко (таково имя сестры сахалинского губернатора), 11% — Никита Кожемяко (так зовут сына губернатора). Долю в 16,6% продала и фирма «Торговый дом „Фили“ (им пополам владеют Кравченко и Герасименко), а доля компании „Вымпел“ (55 и 25% — у Герасименко и Кравченко) снизилась с 13,7 до 0,5%.

Новым владельцем 96,4% компании стало ЗАО „Остров „Сахалин“, зарегистрированное в Южно-Сахалинске . Данную компанию связывают с бывшим членом Совета Федерации от Сахалинской области Александром Верховским, контролирующего рыбодобывающую группу „Гидрострой“. В частности, гендиректор „Остров „Сахаин“ также руководит ООО „Производственное объединение „Сахалинрыбаксоюз“, где 8,5% акций принадлежит „Гидрострою“.

Среди рыболовецких компаний Дальнего Востока доля ПАО „ПБТФ“ в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%, следует из годового отчета предприятия. В 2017 г. ПБТФ получила прибыль в размере 243,08 млн руб. Товарная продукция за отчетный период составила 5,8 млрд руб., что меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 23%. Основные показатели финансово — хозяйственной деятельности отчетного года ниже уровня 2016 г. в связи с плохой промыслововой обстановкой на добыче минтая и сельди в Охотоморской и Северокурильской экспедициях.

В последнее время ПБТФ проявляла бурную деятельность в разных областях. Например, компания за 68,1 млн руб. стала владельцем нежилых помещений на ул. Суханова, 3 во Владивостоке (именно по этому адресу находится дума краевого центра) и получило право аренды земельного участка по почтовому адресу: ул. Суханова, 3а. Раньше объекты недвижимости принадлежали ООО „Группа „Транзит-ДВ“ Игоря Польченко.

А сын сахалинского губернатора прочно стал ассоциироваться с ООО „Восход“ (51% компании принадлежит ПБТФ, 49% — Никите Кожемяко). Данная фирма планировала открыть в свободном порту Владивосток предприятие по добыче и первичной переработке краба. Кроме того, компания „НК-Лотус“ (100% которой принадлежит Никите Кожемяко) планировала построить тепличный комплекс на территории опережающего развития „Михайловский“ для выращивания 28 тыс. тонн в год помидоров, огурцов и салатов.

Сумма сделки между акционерами ПБТФ и ЗАО „Остров „Сахалин“ не афишируется. Согласно бухгалтерскому отчету ПБТФ за 2017 г., номинал одной обыкновенной акции составлял 0,01 руб. ЗАО „Остров Сахалин“ приобрело 81 779 162 или 96,38% акций ПБТФ.