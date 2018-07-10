Суд в Москве рассмотрит дело о банкротстве президента «Тракторных заводов»

Как сообщил на предыдущем заседании суда в мае представитель должника, задолженность Болотина перед банком в размере 78 миллионов рублей возникла по договору поручительства и подтверждена вступившим в силу решением Таганского суда Москвы. По долгу еще примерно на 180 миллионов рублей вступивших в силу судебных актов пока нет.

По словам представителя Болотина, его доверитель договорился с Бинбанком, что в случае единовременного погашения 30% долга банк предоставит рассрочку для выплаты остальной части. Как сообщил представитель должника, накануне заседания суда Болотин заключил договор займа с НИИ Стали, по которому он получит 80 миллионов рублей для выплаты Бинбанку, что составляет примерно 30% долга. Деньги, по словам представителя Болотина, поступят в конце июня, после того как НИИ получит их по договору поставки с Индией. Товар в Индию уже отгружен, подчеркнул юрист.

Представитель Бинбанка заявил, что никаких договоренностей достичь не удалось, и поддержал заявление о банкротстве. Ранее он просил суд признать Болотина банкротом и открыть сразу процедуру реализации имущества, минуя стадию реструктуризации долгов.

Бинбанк также требует признать банкротом гендиректора «Тракторных заводов» Альберта Бакова , зятя кинорежиссера Никиты Михалкова . Представитель Бакова тоже заявил в суде о намерении договориться с кредитором о реструктуризации долга в размере 78 миллионов рублей во внесудебном порядке. КТЗ в сентябре 2016 года сообщал, что Баков сменил Болотина на должности гендиректора, при этом Болотин сохранил пост президента компании. Банкротства обоих ранее добивалась лизинговая компания «Трансфин-М» , но арбитраж Москвы в ноябре-декабре 2017 года прекратил оба дела о банкротстве.