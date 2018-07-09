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Суд принял иск компании группы «Росгосстрах» к «РГС-жизнь» на 481 млн рублей
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Суд принял иск компании группы «Росгосстрах» к «РГС-жизнь» на 481 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск компании «Капитал перестрахование» ("Капитал Ре", входит в группу "Росгосстраха") к «РГС жизнь» на 481 млн рублей, следует из картотеки суда. Заседание пройдет 27 августа. Третьим лицом по спору указан Банк России.
"Капитал Ре" требует признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг компании-банкрота «РГС-Недвижимость», который группа «Росгосстрах» рассматривает как попытку вывода активов группы, пояснял ранее ТАСС представитель «Росгосстраха».
По его словам, в конце лета 2017 года ЗАО «Капитал Перестрахование» уплатило ООО «СК „РГС-Жизнь“ 481 млн рублей за облигации находившегося в предбанкротном состоянии эмитента — ООО „РГС-Недвижимость“. Вскоре после заключения этой сделки ООО „РГС Недвижимость“ объявило дефолт по своим облигационным обязательствам, а впоследствии было признано банкротом.
По мнению истца, сделка не отвечает интересам „Капитал страхования“ и „Росгосстраха“ и была совершена непосредственно перед переходом контроля над группой „Росгосстрах“ к банку „Открытие“.
В пресс-службе „РГС-Жизнь“ возражали, что оспариваемая сделка была проведена в 2017 году с учетом всех требований и норм российского законодательства на условиях, учитывающих все права и интересы сторон.
В конце июня 2018 года „РГС-Недвижимость“ подала иск к „РГС-Жизни“ на 1,9 млрд рублей, оспорив сделку по приобретению страховщиком жизни комплекса зданий в Калининграде. „РГС-Жизнь“ считает, что подача иска — формальная процедура оспаривания сделок компанией-банкротом.
Другой иск  Арбитраж также рассматривает другой иск „Росгосстраха“ к „РГС-Жизни“ на 116 млрд рублей за использование товарного знака. „Росгосстрах“ с 2017 года подконтролен банку „Открытие“. „РГС-Жизнь“ ранее также принадлежала бывшему владельцу „Росгосстраха“ Данилу Хачатурову.
Хачатуров в конце 2016 года продал страховщика жизни своему партнеру Алхасу Сангулии. В апреле 2018 году хозяином „РГС-Жизни“ объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.
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