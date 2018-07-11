ФАС доказала в суде нарушение «Юнипро» и «Системного оператора» закона о конкуренции 

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Арбитраж Москвы в среду подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в отношении генерирующей компании «Юнипро» (входит в германскую Uniper) и «Системного оператора», признавшей компании виновными в нарушении закона о конкуренции после аварии на третьем блоке Березовской ГРЭС в Красноярском крае и принявшей решение наложить на компании штрафы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.
"Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность решения ФАС России в отношении ПАО «Юнипро» и Системного оператора «Единой энергетической системы», — сказали в пресс-службе регулятора.
В «Юнипро» ТАСС сообщили, что будут обжаловать это решение суда. «Мы с этим категорически не согласны и будем оспаривать», — сказали в компании.
ФАС возбудила в июне 2017 года дело из-за недоставки мощности с Березовской ГРЭС на сумму в 1 млрд рублей. По информации ведомства, после аварии в котельном отделении третьего энергоблока ГРЭС в феврале 2016 года «Юнипро» прекратила его эксплуатацию, но продолжала взимать плату с потребителей. В январе 2018 года ФАС признала «Юнипро» и «Системного оператора» в нарушении закона о конкуренции, которое выразилось в ущемлении интересов участников рынка электроэнергии. За такое нарушение по закону налагается штраф, но его размер для обеих компаний регулятор еще не рассчитал. «Юнипро» и «Системный оператор» подали исковые заявления в арбитражный суд Москвы на решение ФАС. Суд принял к рассмотрению оба заявления, впоследствии объединив их в одно дело.
Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года. 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла.
"Юнипро" (до июня 2016 года — ОАО «Э. ОН Россия») занимается производством и продажей электро— и теплоэнергии. В состав компании входят Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер «Юнипро» — Uniper Russia Holding GmbH ("дочка" Uniper SE), которой принадлежит 83,73% акций компании. Производство электроэнергии в 2017 г. станциями «Юнипро» составило 48,2 млрд кВт/ч, теплоэнергии — 2 млн 127,1 тыс. Гкал.