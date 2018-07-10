«Интер РАО» сменило гендиректора «дочки» по управлению электростанциями в России 

Энергетическая компания «Интер РАО» сменила гендиректора ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией» — дочерней компании, управляющей крупнейшими российскими генерирующими активами группы. Новым руководителем «Интер РАО — Управление электрогенерацией» назначен Александр Корешев, говорится в сообщении компании.
«Советник председателя правления «Интер РАО», экс-руководитель ООО «Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС» Александр Корешев назначен генеральным директором ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией» — компании, управляющей крупнейшими российскими генерирующими активами группы «Интер РАО»», — говорится в сообщении.
Прежний руководитель компании Тимур Липатов перешёл на другую работу, поясняет компания.
Александр Корешев имеет опыт работы в энергетической отрасли более 8 лет. С 2010 по 2014 годы он занимал должность генерального директора ООО «Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС». С октября 2014 года Корешев в должности советника председателя правления «Интер РАО» участвовал в решении различных отраслевых задач, в том числе в организации и сопровождении процесса строительства ТЭС на территории Калининградской области.