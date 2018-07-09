ФАС продлила до декабря рассмотрение дел о тарифах НМТП и ПТП

Как следует из определения ФАС, следующее рассмотрение дел состоится 18 июля 2018 года. Кроме того, до 16 июля ФАС определила предоставить информацию по тарифной политике обеих компаний, которая действовала в 2016-2017 годы.

Дело в отношении стивидорной компании было возбуждено 17 июня 2016 года в результате проведения мониторинга цен на услуги по погрузке и выгрузке грузов в морских портах РФ. Результаты исследования показали, что в подавляющем большинстве случаев тарифы на услуги устанавливаются стивидорами в иностранной валюте и с момента принятия Федеральной службой по тарифам решений об отмене ценового регулирования в 2013-2014 годах в среднем рублевые цены на услуги стивидоров в российских портах выросли в 2,5 раза.

В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган получил обращения "Роснефти" "Русснефти" , в связи с чем привлек их в качестве заявителей по делу. "Российские железные дороги" были привлечены в качестве заинтересованного лица. В результате рассмотрения дела комиссия ФАС установила, что НМТП определял цены на оказываемые услуги в долларах. При этом НМТП повысил стоимость услуг по погрузке и выгрузке грузов в экспортно-импортном сегменте с 1 января 2015 года.

При этом, по мнению ФАС России, нарушения можно было избежать в случае, если бы НМТП не определял стоимость своих услуг в долларах и своевременно перевел бы ранее установленные в иностранной валюте ставки в российские рубли.

Ранее ФАС открыла производства против ряда стивидоров из-за высоких тарифов на услуги. Их фигурантами стали ПАО «Мурманский морской торговый порт», ПАО «Новороссийский морской торговый порт», " Первый контейнерный терминал ", «Петролеспорт», ЗАО «Агросфера», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ООО «Восточная стивидорная компания», ООО «Приморский торговый порт» и АО «Туапсинский морской торговый порт».

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО «НМТП», ООО «Приморский торговый порт», ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО «Балтийская стивидорная компания» и ЗАО «СФП».