Джей энд Ти Банк изменил ставки по вкладам

По рублевым вкладам ставки снижены на 0,2 п.п., а по ряду депозитов в долларах увеличены на 0,2—0,4 п. п.

Теперь «Магнус» (от 500 тыс. рублей на один год) можно открыть под 6,1%, а «Магнус — Онлайн» (от 100 тыс. рублей на один, три, шесть, девять месяцев и один год) — под 5,5—6,8% годовых. «Майский» (от 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов) привлекается в рублях под 5,2—6,8%, в долларах — под 1,6—2,2% годовых. Срок вклада в рублях — один, шесть месяцев и дин год, в долларах — три, шесть месяцев и один год.

Доходность «Накопительного» (от 500 тыс. рублей на один год) составляет 5,8%, «Таганского» (от 100 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев и один год) — 6—6,5%, а «Универсального» (от 500 тыс. рублей на один год) — 4,8% годовых.

Продуктовый виджет

По всем вышеперечисленным вкладам проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет клиента.

По «Премиальному» (от 100 тыс. долларов) увеличены ставки на сроки три и шесть месяцев и составляют 2% и 2,2% годовых соответственно.

Кроме того, банк предлагает оформить вклад «Премиальный плюс» под 2,2% годовых. Минимальная сумма — 400 тыс. долларов. Срок — три года. Проценты по обоим вкладам выплачиваются ежемесячно на отдельный счет.

Пополнение предусмотрено для «Накопительного» и «Универсального».