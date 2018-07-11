Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии в среду.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в августе торгуются по цене 2,828 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,43%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,780 долл. и сопротивление — на 2,894 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,69% и торгуется на отметке 94,50 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в августе снизился на 4,87%, достигнув отметки 70,50 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в августе снизился на 4,79%, дойдя до уровня 2,1154 долл. за галлон.