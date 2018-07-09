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Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии
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Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии 

Investing.com Россия 15 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии в понедельник.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в августе торгуются по цене 2,828 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 1,05%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,817 долл. и сопротивление — на 2,894 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,05% и торгуется на отметке 93,81 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в августе снизился на 0,30%, достигнув отметки 73,58 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в августе вырос на 1,40%, дойдя до уровня 2,1987 долл. за галлон.
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