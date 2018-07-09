Суд Петербурга отложил на 13 августа иск к проектному институту «Газпрома»

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 13 августа 2018 17.30 мск", — сообщается в карточке дела.

Причина переноса слушаний пока не уточняется. Согласно карточке дела, ранее в конце июня «Гипроспецгаз» представил суду дополнительные материалы к спору о взыскании. В мае слушания откладывались на июль для ознакомления с новыми доказательствами и подготовки к назначению экспертизы.

Согласно материалам суда, компания «ГеоПоинт», которая в рамках проектирования и строительства газопроводов занимается, в частности, сбором исходных данных, включая подготовку документации планирования территории промышленных объектов, изначально настаивала на взыскании с «Гипроспецгаза» 2,3 миллиарда рублей по договору от 20 декабря 2010 года. В марте истец увеличил требования до 3,26 миллиарда рублей.

По оценке «Гипроспецгаза», у истца нет оснований для взыскания задолженности. Как отмечается в материалах суда со ссылкой на ответчика, «заявленные требования несоразмерны объему исполненных истцом обязательств», а «фактически договорные отношения между сторонами прекращены в связи с надлежащим исполнением ответчиком своих обязательств, поскольку все работы, выполненные истцом по договору… были приняты и оплачены ответчиком в полном объеме».

"Гипроспецгаз" — один из старейших проектных институтов газовой отрасли, основанный в 1938 году. Институт занимается проектированием магистральных трубопроводов, компрессорных, холодильных и насосных станций, а также подземных хранилищ газа и объектов обустройства газовых и нефтяных месторождений на континентальном шельфе.