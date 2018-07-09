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Суд Петербурга отложил на 13 августа иск к проектному институту «Газпрома»
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Суд Петербурга отложил на 13 августа иск к проектному институту «Газпрома» 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник отложил на 13 августа рассмотрение иска компании «ГеоПоинт» (Ростов-на-Дону) к проектному институту "Газпрома" АО «Гипроспецгаз» о взыскании 3,2 миллиарда рублей задолженности по договору, заключенному в 2010 году, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».
"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 13 августа 2018 17.30 мск", — сообщается в карточке дела.
Причина переноса слушаний пока не уточняется. Согласно карточке дела, ранее в конце июня «Гипроспецгаз» представил суду дополнительные материалы к спору о взыскании. В мае слушания откладывались на июль для ознакомления с новыми доказательствами и подготовки к назначению экспертизы.
Согласно материалам суда, компания «ГеоПоинт», которая в рамках проектирования и строительства газопроводов занимается, в частности, сбором исходных данных, включая подготовку документации планирования территории промышленных объектов, изначально настаивала на взыскании с «Гипроспецгаза» 2,3 миллиарда рублей по договору от 20 декабря 2010 года. В марте истец увеличил требования до 3,26 миллиарда рублей.
По оценке «Гипроспецгаза», у истца нет оснований для взыскания задолженности. Как отмечается в материалах суда со ссылкой на ответчика, «заявленные требования несоразмерны объему исполненных истцом обязательств», а «фактически договорные отношения между сторонами прекращены в связи с надлежащим исполнением ответчиком своих обязательств, поскольку все работы, выполненные истцом по договору… были приняты и оплачены ответчиком в полном объеме».
"Гипроспецгаз" — один из старейших проектных институтов газовой отрасли, основанный в 1938 году. Институт занимается проектированием магистральных трубопроводов, компрессорных, холодильных и насосных станций, а также подземных хранилищ газа и объектов обустройства газовых и нефтяных месторождений на континентальном шельфе.
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