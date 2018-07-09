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Х5: неожиданный рост
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Х5: неожиданный рост 

Investing.com Россия 19 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Сегодня депозитарные расписки ведущего ритейлера Х5 Retail Group, управляющего торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», резко выросли в цене. На Московской бирже к концу торгов они подорожали на 4% до 1750 руб., а на пике котировки достигали 1760 руб.
Происходящее для многих стало неожиданностью: «У них сейчас „тихий сезон“, скоро публикуется отчетность за второй квартал и новостей никаких нет», — удивляется один из аналитиков.
Рост тем более удивителен, что отчетность Х5 за первый квартал была довольно слабой. «Акции компании были перепроданы, по ней были слабые ожидания из-за последней отчетности, плюс появлялась информация об уходе части топ-менеджеров. Следующая отчетность меньше, чем через две недели, и у рынка есть ожидания, что все не должно быть настолько плохо, как казалось. Первый квартал был слабым, сейчас мы ожидаем, что в соотношении квартал к кварталу будут хорошие результаты по сопоставимым продажам и по маржинальности», — считает аналитик «Атона» Виктор Дима.
Возможно, рост акций также связан с некоторым увеличением покупательской активности граждан. «Мы предполагаем, что сегодняшний рост акций X5 Retail Group может быть связан с ожиданиями хороших операционных результатов группы за второй квартал, — говорит аналитик BCS Global Markets Мария Бойко. — Положительная динамика сопоставимых продаж, а также рост среднего чека выше инфляции в магазинах у дома и гипермаркетах должны добавить оптимизма движению цены акции».
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