Греф предупредил о рисках в банковском секторе

Риски, по мнению Грефа, связаны с налоговым маневром в нефтяной отрасли, который предполагает отмену экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным ростом НДПИ к 2024 году.

В письме, направленном главе государства, Греф предупреждает, что налоговый маневр может привести к неокупаемости инвестиций в модернизацию НПЗ и даже банкротству ряда заводов.

Как сообщают источники, российские банки предоставили нефтяникам 800 млрд рублей кредитов на модернизацию НПЗ, из них Сбербанк выдал 455 млрд рублей.

Опасения Грефа связаны с тем, что с завершением налогового маневра нефтяные компании не смогут обслуживать кредиты, что грозит Сбербанку потерей дивидендов до 240 млрд рублей.

Греф уже высказывал свои опасения по поводу завершения налогового маневра в нефтяной сфере в марте на Общественном совете Минэнерго , напоминает РБК. Тогда он говорил о первом налоговом маневре 2015-2017 годов, когда рентабельность НПЗ сократилась в два раза. Он отметил, что банки дали большие кредиты под одну схему налогообложения переработки, но она была изменена вопреки обещаниям.

Налоговый маневр предполагает постепенное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с 30% до нуля и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).