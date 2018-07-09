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Греф предупредил о рисках в банковском секторе
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Греф предупредил о рисках в банковском секторе 

Рамблер 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф предупредил президента России Владимира Путина об угрозе невозвратов кредитов, выданных банками игрокам нефтеперерабатывающей отрасли на модернизацию НПЗ, пишет РБК со ссылкой на источники.
Риски, по мнению Грефа, связаны с налоговым маневром в нефтяной отрасли, который предполагает отмену экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным ростом НДПИ к 2024 году.
В письме, направленном главе государства, Греф предупреждает, что налоговый маневр может привести к неокупаемости инвестиций в модернизацию НПЗ и даже банкротству ряда заводов.
Как сообщают источники, российские банки предоставили нефтяникам 800 млрд рублей кредитов на модернизацию НПЗ, из них Сбербанк выдал 455 млрд рублей.
Опасения Грефа связаны с тем, что с завершением налогового маневра нефтяные компании не смогут обслуживать кредиты, что грозит Сбербанку потерей дивидендов до 240 млрд рублей.
Греф уже высказывал свои опасения по поводу завершения налогового маневра в нефтяной сфере в марте на Общественном совете Минэнерго, напоминает РБК. Тогда он говорил о первом налоговом маневре 2015-2017 годов, когда рентабельность НПЗ сократилась в два раза. Он отметил, что банки дали большие кредиты под одну схему налогообложения переработки, но она была изменена вопреки обещаниям.
Налоговый маневр предполагает постепенное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с 30% до нуля и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Комментарии  Ещё 7 источников 
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