Ещё
Расходы на достройку ЖК «Солнечная система» компании Urban Group оценили в 3,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расходы на достройку ЖК «Солнечная система» компании Urban Group оценили в 3,5 млрд рублей 

Rambler News Service 17 часов назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Для завершения строительства ЖК «Солнечная система» компании Urban Group необходимо 3,5 млрд рублей, заявила в ходе судебного заседания представитель Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Мария Михеева.
«Сумма денежных средств необходимая для завершения строительства составляет 3,5 млрд рублей и превышает объем денежных средств, которыми располагает застройщик», — сообщила в ходе судебного заседания представитель фонда.
Сегодня Арбитражный суд Московской области рассматривает иски о банкротстве пяти компаний входящих в Urban Group по иску Фонда защиты прав граждан. Ранее сегодня суд уже признал банкротом три компании: «Ваш город», «Ивастрой», «Экоквартал».
Rambler News Service: последние новости
Милонов предложил Медведеву создать государственного туроператора «Интер РАО» сменило гендиректора «дочки» по управлению электростанциями в России Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе — мае выросли на 33,3% — до $20,3 млрд
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог140
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA152
Проценты по кредитам перейдут по наследству111
Второй мегамост может стать тоннелем58
ВКС России подняли в небо более 50 самолетов17
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение