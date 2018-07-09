Расходы на достройку ЖК «Солнечная система» компании Urban Group оценили в 3,5 млрд рублей 

Для завершения строительства ЖК «Солнечная система» компании Urban Group необходимо 3,5 млрд рублей, заявила в ходе судебного заседания представитель Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Мария Михеева.
«Сумма денежных средств необходимая для завершения строительства составляет 3,5 млрд рублей и превышает объем денежных средств, которыми располагает застройщик», — сообщила в ходе судебного заседания представитель фонда.
Сегодня Арбитражный суд Московской области рассматривает иски о банкротстве пяти компаний входящих в Urban Group по иску Фонда защиты прав граждан. Ранее сегодня суд уже признал банкротом три компании: «Ваш город», «Ивастрой», «Экоквартал».