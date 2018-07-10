Подмосковье выделит 3 млрд рублей на достройку объектов Urban Group

Подмосковье выделит 3 млрд рублей на достройку объектов Urban Group, сообщили RNS в пресс-службе Московской областной думе.

«Средства направляются в Федеральный фонд. Когда они будут доведены непосредственно до объектов, мы сказать не можем, это вопрос не в нашем ведении», — привела слова депутата Игоря Брынцалова пресс-служба Мособлдумы.

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. В мае компания временно приостановила продажи недвижимости в жилых комплексах Urban Group в связи с аудитом компании и заявил о начале формирования антикризисной команды.

В июне Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подал иски о банкротстве пяти компаний Urban Group.

Накануне Арбитражный суд Московской области признал банкротами пять компаний, входящих в Urban Group. Иски были поданы против ООО «Экокварта» (ЖК «Митино О2»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), АО «Континент Проект» (ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»).