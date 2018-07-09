BASF может построить вторую производственную площадку в Китае за $10 млрд

МОСКВА , 9 июл — ПРАЙМ. Немецкий концерн BASF рассматривает возможность строительства второй производственной площадки по выпуску химической продукции в Китае , инвестиции могут составить до 10 миллиардов долларов, говорится в релизе концерна.

"BASF изучает возможность строительства… химической производственной площадки системы Verbund в южной китайской провинции Гуандун", — говорится в сообщении компании. В Берлине был подписан меморандум без юридических обязательств о взаимопонимании между председателем совета исполнительных директоров BASF Мартином Брудермюллером (Martin Brudermueller) и заместителем вице-председателя правительства провинции Гуандун Линем Шаочунем (Lin Shaochun), документ был подписан в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

Общая сумма инвестиций может достигать 10 миллиардов долларов к завершению постройки, которое ожидается примерно в 2030 году. Первые предприятия комплекса будут введены в строй не позднее 2026 года. Комплекс в провинции Гуандун, в случае его реализации, будет находиться под полным управлением концерна.

Данный комплекс может стать третьим по величине в мире, принадлежащим BASF, после комплексов в Германии и Бельгии

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах мира, численность сотрудников группы превышает 115 тысяч человек.