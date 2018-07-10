РМК первой в России займется производством медной электролитической фольги 

Русская медная компания планирует организовать на площадке Кыштымского медеэлектролитного завода (КМЭЗ) цех по производству медной электролитической фольги. Об этом рассказал председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
По его словам, мощность нового производства составит 1 тыс. тонн медной электролитической фольги в год с возможностью увеличения в зависимости от потребности рынка. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей. Новое производство позволит создать на предприятии дополнительно 100 высокотехнологичных рабочих мест.
По словам Алтушкина, «производство медной фольги на Кыштымском медеэлектролитном заводе должно закрыть потребности российского рынка». При этом в перспективе даже рассматривается возможность поставок продукты «на рынки Европы и Азии». Выход на внешний рынки возможен благодаря использованию в проекте передовых технологических решений от американских и японских компаний, а также наличие собственного высококачественного сырья с КМЭЗа.
Вице-премьер Дмитрий Козак, посетив стенд РМК, заметил, что «продукция будет востребована на российском и мировом рынке».