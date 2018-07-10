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РМК первой в России займется производством медной электролитической фольги
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РМК первой в России займется производством медной электролитической фольги 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Российская Газета
Русская медная компания планирует организовать на площадке Кыштымского медеэлектролитного завода (КМЭЗ) цех по производству медной электролитической фольги. Об этом рассказал председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
По его словам, мощность нового производства составит 1 тыс. тонн медной электролитической фольги в год с возможностью увеличения в зависимости от потребности рынка. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей. Новое производство позволит создать на предприятии дополнительно 100 высокотехнологичных рабочих мест.
По словам Алтушкина, «производство медной фольги на Кыштымском медеэлектролитном заводе должно закрыть потребности российского рынка». При этом в перспективе даже рассматривается возможность поставок продукты «на рынки Европы и Азии». Выход на внешний рынки возможен благодаря использованию в проекте передовых технологических решений от американских и японских компаний, а также наличие собственного высококачественного сырья с КМЭЗа.
Вице-премьер Дмитрий Козак, посетив стенд РМК, заметил, что «продукция будет востребована на российском и мировом рынке».
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