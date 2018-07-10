РМК первой в России займется производством медной электролитической фольги

По его словам, мощность нового производства составит 1 тыс. тонн медной электролитической фольги в год с возможностью увеличения в зависимости от потребности рынка. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей. Новое производство позволит создать на предприятии дополнительно 100 высокотехнологичных рабочих мест.

По словам Алтушкина, «производство медной фольги на Кыштымском медеэлектролитном заводе должно закрыть потребности российского рынка». При этом в перспективе даже рассматривается возможность поставок продукты «на рынки Европы и Азии». Выход на внешний рынки возможен благодаря использованию в проекте передовых технологических решений от американских и японских компаний, а также наличие собственного высококачественного сырья с КМЭЗа.