Газпром и Минприроды работают над повышением эффективности изучения недр

Стороны также отметили конструктивный характер диалога, налаженного в рамках деятельности совместных рабочих групп. Это позволяет вырабатывать основные направления повышения эффективности геологического изучения недр в России, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.