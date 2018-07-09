Газпром и Минприроды работают над повышением эффективности изучения недр 

Актуальные вопросы недропользования рассмотрели глава Газпрома Алексей Миллер и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. В частности, речь шла о совершенствовании нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение геологоразведочных работ.
Стороны также отметили конструктивный характер диалога, налаженного в рамках деятельности совместных рабочих групп. Это позволяет вырабатывать основные направления повышения эффективности геологического изучения недр в России, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.