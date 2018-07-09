Ещё
Газпром и Минприроды работают над повышением эффективности изучения недр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Газпром и Минприроды работают над повышением эффективности изучения недр 

ИА Север-Пресс 19 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Актуальные вопросы недропользования рассмотрели глава Газпрома Алексей Миллер и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. В частности, речь шла о совершенствовании нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение геологоразведочных работ.
Стороны также отметили конструктивный характер диалога, налаженного в рамках деятельности совместных рабочих групп. Это позволяет вырабатывать основные направления повышения эффективности геологического изучения недр в России, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Карском море построят две скважины для оценки залежей газа на приямальском шельфе Без 3D туронские залежи освоить трудно. Геомеханическое моделирование применят на Харампуре В ЯНАО консолидированный и окружной бюджеты исполнены с профицитом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог220
Россия установила космический рекорд217
Российского «Охотника» назвали выдумкой65
США ведут мир к энергетическому кризису41
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение