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Домодедовская таможня с начала 2018 года перечислила в бюджет РФ свыше 22 млрд руб
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Домодедовская таможня с начала 2018 года перечислила в бюджет РФ свыше 22 млрд руб 

РИАМО 17 часов назад
Фото: РИАМО
Домодедовская таможня за первое полугодие 2018 года перечислила в бюджет России более 22 миллиардов рублей, было возбуждено 1948 административных дел, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В первом полугодии 2018 года таможня обеспечила поступление в бюджет более 22,2 миллиарда рублей или почти 105% от установленного планового задания. Это на 25% больше, чем первом полугодии 2017 года», — говорится в сообщении.
В первом полугодии 2018 года, по данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни по стоимостным показателям составил более 2,9 миллиарда долларов США, увеличившись на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,4 миллиарда долларов).
Торговый оборот возрос не только в стоимостном, но и в весовом выражении, составив 150,1 тысячи тонн, что на больше 12,8% по сравнению с прошлым годом. С ростом грузопотока увеличилось и количество выпущенных деклараций на товары (ДТ). Всего таможенными постами Домодедовской таможни в указанный период было оформлено 44,8 тысячи ДТ, что на 1,1% больше показателей минувшего года.
Кроме того, за текущее полугодие было возбуждено 1948 административных дел, что на 20% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Возбуждено 14 уголовных дел. Объектами преступлений являлись товары, валюта, дериваты животных на сумму почти 140 миллионов рублей. Из незаконного оборота изъято почти 1 килограмм наркотических средств.
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