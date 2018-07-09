Домодедовская таможня с начала 2018 года перечислила в бюджет РФ свыше 22 млрд руб

Домодедовская таможня за первое полугодие 2018 года перечислила в бюджет России более 22 миллиардов рублей, было возбуждено 1948 административных дел, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В первом полугодии 2018 года таможня обеспечила поступление в бюджет более 22,2 миллиарда рублей или почти 105% от установленного планового задания. Это на 25% больше, чем первом полугодии 2017 года», — говорится в сообщении.

В первом полугодии 2018 года, по данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни по стоимостным показателям составил более 2,9 миллиарда долларов США, увеличившись на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,4 миллиарда долларов).

Торговый оборот возрос не только в стоимостном, но и в весовом выражении, составив 150,1 тысячи тонн, что на больше 12,8% по сравнению с прошлым годом. С ростом грузопотока увеличилось и количество выпущенных деклараций на товары (ДТ). Всего таможенными постами Домодедовской таможни в указанный период было оформлено 44,8 тысячи ДТ, что на 1,1% больше показателей минувшего года.

Кроме того, за текущее полугодие было возбуждено 1948 административных дел, что на 20% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Возбуждено 14 уголовных дел. Объектами преступлений являлись товары, валюта, дериваты животных на сумму почти 140 миллионов рублей. Из незаконного оборота изъято почти 1 килограмм наркотических средств.