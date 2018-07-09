Sollers планирует создать производство аккумуляторов в партнерстве с Ener

Ener планирует наладить производство аккумуляторных батарей на производственной площадке Sollers во Владивостоке , сообщила российская компания по итогам подписания соглашения о намерениях между сторонами.

Sollers также рассмотрит возможность вхождения в капитал будущего предприятия и планирует закупать продукцию СП для нужд компании по выпуску автомобилей с электрическими тяговыми аккумуляторами.

«Мы прогнозируем, что в течение нескольких лет в России , как и на всех крупнейших автомобильных рынках, начнется активное распространение транспорта с альтернативными источниками энергии, и основная доля рынка здесь будет приходиться именно на гибридные автомобили», — сказал генеральный директор компании «Соллерс» и совладелец группы Sollers Вадим Швецов

Новый завод во Владивостоке может стать наиболее крупным производством Ener в России, отметил представитель Ener.

Ener специализируется на разработке, производстве и продвижении на рынке литий-ионных систем накопления энергии, литий-ионных аккумуляторов и ячеек. Среди клиентов Volvo, Hyundai, Heavy Industries, Allison Transmission, Solaris и др.