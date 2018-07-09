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Рубль растет к доллару и евро на нефти по $78
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Рубль растет к доллару и евро на нефти по $78 

Прайм 27 минут назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Рубль в понедельник повышался к доллару и к евро на фоне роста рынка нефти в район 78 долларов за баррель, говорят трейдеры.
Общий спрос на рисковые активы поддерживает курс рубля, говорят эксперты.
Курс доллара расчетами «завтра» к 18.32 мск снижался на 34 копейки — до 62,63 рубля, курс евро — на 43 копейки до 73,57 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ
Курс рубля повышался к доллару и евро на фоне роста рынка нефти в район отметки 78 долларов за баррель.
Рынок «черного золота» реагирует на риски сбоев нефтяных поставок. Уже неделя, как Национальная ливийская компания NOC объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. Добыча нефти в Ливии может упасть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится. Добыча нефти в Ливии уменьшается каждый день, оценивают эксперты. Кроме того, канадское предприятие Syncrude, которое производило до 360 тысяч баррелей нефти в сутки, до конца июля приостановило работу из-за аварии, отмечает Иван Марчена из ГК Forex Club.
Поддержку рубль получает от поднявшегося в целом спроса на риск на мировых рынках. Фондовые индексы в начале недели растут, курс евро прибавляет на форексе, что свидетельствует о возросшем аппетите на риск.
В итоге, доллар и евро теряли 0,5-0,6% к рублю. Рублевая цена «черного золота» остается около уровня 4,9 тысячи рублей за баррель.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Учитывая технические опорные уровни, можно ожидать укрепления отечественной валюты до конца недели в коридор 62,10-62,15 рубля за доллар, считает Владимир Рожанковский из компании «Международный финансовый центр».
Соответственно, учитывая нейтральный фон для пары евро/доллар в обозреваемом периоде, по паре евро/рубль можно ожидать уровней 73,65-73,69 рубля за евро, добавил он.
С начала года в результате покупок Минфин изъял с рынка 28 миллиардов долларов, считают аналитики Райффайзенбанка.
До конца лета и осенью ситуация с валютной ликвидностью продолжит ухудшаться, поскольку банки исчерпали свой запас свободной валюты уже в мае, а еще предстоят платежи по внешнему долгу, полагают в банке.
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