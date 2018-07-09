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Росатом начал инженерные изыскания под порт для освоения месторождения «Павловское»
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Росатом начал инженерные изыскания под порт для освоения месторождения «Павловское» 

ТАСС 17 часов назад
ТАСС, 9 июля. Первая горнорудная компания (ПГРК, входит в урановый холдинг «Атомредметзолото», АРМЗ — горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом») начала инженерные изыскания под строительство портового комплекса на архипелаге Новая Земля, сообщила пресс-служба АРМЗ.
Порт планируется построить на губе Безымянная в рамках реализации проекта «Павловское» по освоению свинцово-цинкового серебросодержащего месторождения. «Портовый комплекс — главный инфраструктурный объект, без которого дальнейшая реализация самого масштабного проекта АРМЗ невозможна. Порт позволит наладить трансфер между материком и архипелагом, своевременно поставлять необходимые для строительства материалы, а в дальнейшем перевозить рабочих и осуществлять отгрузку свинцово-цинковых концентратов», — цитирует пресс-служба гендиректора ПГРК Александра Лукина.
Объем инвестиций, необходимый на строительство портового комплекса, оценен в 6 млрд рублей. В 2017 году проект «Павловское» включен в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Генеральным подрядчиком по проекту выступает инжиниринговый центр АРМЗ — «ВНИПИпромтехнологии». Компания осуществляет проектирование горнодобывающего комбината.
Ресурсный потенциал свинцово-цинкового серебросодержащего месторождения на архипелаге Новая Земля оценивается в более чем 47 млн тонн руды. В рамках проекта предусматривается строительство горнодобывающего предприятия по добыче и переработке свинцово-цинковых руд. Проектная мощность предприятия — 3,5 млн тонн руды в год. Месторождение входит в состав Безымянского рудного узла и находится в 18 км от побережья Баренцева моря.
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