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Внешний долг России снизился более чем на 6%
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Внешний долг России снизился более чем на 6% 

Газета.Ru 7 часов назад
Внешний долг России с начала текущего года снизился на $32,6 млрд (на 6,3%) до $485,5 млрд Об этом сообщается в материалах Банка России.
На 1 января внешний долг России составлял $518,103 млрд
"Внешний долг России по состоянию на 1 июля 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил $485,5 млрд С начала года обязательства перед нерезидентами уменьшились на $32,6 млрд, или на 6,3%", — заявили в ЦБ.
Уточняется, что наиболее существенным стало сокращение иностранной ссудной задолженности прочих секторов.
Ранее сообщалось, что объем глобального долга в период с января по март текущего года вырос на $8 трлн, до $247 трлн, что составляет 318% мирового ВВП.
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