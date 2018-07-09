Росатом начал инженерные изыскания на месте будущего порта на Новой Земле

МОСКВА , 9 июл — РИА Новости . АО «Первая горнорудная компания» (входит в урановый холдинг госкорпорации «Росатом» АРМЗ) начала инженерные изыскания под строительство портового комплекса — главного инфраструктурного объекта, необходимого для реализации проекта строительства горно-обогатительного комбината по переработке свинцово-цинковых руд Павловского месторождения на Новой Земле, сообщила пресс-служба АРМЗ.

Порт планируется построить на губе Безымянная. Объем инвестиций, необходимый на строительство портового комплекса, оценен в 6 миллиардов рублей. В начале июня в акваторию губы была доставлена платформа с буровой установкой, осуществляющей заборы грунтов на разных глубинах. Полученные данные необходимы для проектирования основной подводной части портового комплекса. Проектирование станет следующим этапом реализации проекта, начать который планируется в августе, отмечается в сообщении.

Балансовые запасы расположенного на Новой Земле Павловского месторождения по категориям B+C1+C2 составляют более 2,48 миллиона тонн цинка, 549 тысяч тонн свинца и 1194 тонны серебра.

Переработкой свинцово-цинковых руд Павловского месторождения займется будущий горно-обогатительный комбинат, который построит АРМЗ. Это предприятие станет самым северным и крупнейшим горно-обогатительным комбинатом в Арктике. Проектная мощность нового ГОК — около 220 тысяч тонн цинкового и 50 тысяч тонн свинцового концентратов в год, а также 16 тонн серебра в год. Ранее сообщалось, что начать добычу руды на месторождении «Павловское» планируется в 2021 году.